San Romano, Lega: "Frazione nel degrado, è la Cenerentola di San Miniato"

Alcuni mesi fa abbiamo segnalato il degrado che regna a San Romano frazione periferica del comune di San Miniato. Dopo molti mesi, la situazione è rimasta praticamente la medesima, salvo piccoli interventi di rifacimento del manto stradale che si sono limitati a pochi metri quadrati di superficie, ma che incredibilmente hanno lasciate inalterate buche e sconnessioni a ridosso dell’intervento. Cosa che conferma la svogliatezza con la quale è stato fatto l’intervento.

I giardini pubblici continuano ad essere in abbandono, l’erba alta lungo le strade non è cosa rara, i marciapiedi, quando esistono, sono sempre sconnessi, il famigerato sottopasso – sistemato solo dopo che qualche cittadino è rimasto intrappolato dall’acqua rischiando di grosso – continua a trovarsi in una situazione di grande degrado con il parapetto completamente arrugginito e rotto in più parti e la cornice di canne che “incorona e arreda” il sottopasso, continua ad essere rigogliosa come prima e più di prima.

La frazione continua ad essere “arricchita” da vecchi lampioni arrugginiti risalenti agli albori della civiltà industriale la cui unica funzione è rimasta quella di aumentare il senso di degrado della frazione. Nonostante ripetute segnalazioni gli indicatori luminosi di velocità e del passaggio pedonale installati sulla Toscoromagnola non funzionano da epoca immemorabile, quindi soldi pubblici buttati al vento.

Un degrado sconfortante, che conferma la frazione di San Romano la Cenerentola del Comune di San Miniato

I Consiglieri comunali di Lega Salvini premier Roberto Ferraro - Beatrice Calvetti - Federico Gregorini