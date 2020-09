Donnavventura Firenze, una puntata dedicata

Un volo libero su Firenze, il rafting urbano sull’Arno, passando per le visite a monumenti, cantine e frantoi. “Donnavventura”, il famoso programma che da 30 anni porta coraggiose viaggiatrici in giro per il mondo, ha scelto Firenze come tappa e il Destination Florence Convention & Visitors Bureau - partner ufficiale del Comune di Firenze - ha aiutato la produzione nella scelta dei luoghi e delle attività.

“La visibilità del programma - dichiara Federico Barraco, presidente Destination Florence Convention&Visitors Bureau - ci dà una grande occasione per rilanciare Firenze e tutta l’area metropolitana come destinazione turistica, attraverso itinerari alternativi e attività anche poco conosciute, ma possibili. Donnavventura ci regala un’altra prospettiva sul territorio e per farlo è stato necessario un grande gioco di squadra tra partner, soci, istituzioni e associazioni di categoria”

La puntata andrà in onda domenica 27 settembre alle 14 su Rete4 e in replica (sempre su Rete4) il 2 ottobre, in seconda serata. Questa edizione del programma è dedicata tutta all’Italia, con itinerari che danno risalto alle bellezze artistiche, naturali e alle tradizioni locali dei territori. Ci saranno incontri con produttori di vino, olio e di specialità gastronomiche. Poi escursioni tra monumenti, alla scoperta di artigiani e artisti.

Principale sponsor della puntata fiorentina è Destination Florence, la divisone dedicata al turismo leisure di Destination Florence Convention & Visitors Bureau con il sito www.destinationflorence.com, il marketplace ufficiale della città di Firenze, sviluppato e creato in collaborazione con il Comune di Firenze. Oltre 100 strutture alberghiere presenti e più di 300 prodotti, servizi ed esperienze offerte solo da attività locali, è anche l’unico sito che vende i biglietti per i Musei civici fiorentini e la Firenze Card. Il portale nasce per aggregare l’offerta locale e supportare l’economia di Firenze e dell’area metropolitana, per offrire a tutte le attività, anche le più piccole, una promozione integrata e strutturata all’interno di un sistema territoriale

Su destinationflorence.com è già online l’itinerario completo della puntata, con i punti di interesse e la possibilità di acquistare direttamente le esperienze fatte dalle protagoniste in città e nei territori limitrofi nei 5 giorni di produzione a inizio settembre. Tutti i soggetti coinvolti nella puntata di domenica sono stati selezionati da Donnavventura tra i partner del Convention Bureau

La collaborazione con un programma di rilevanza nazionale rientra in una strategia promozionale più ampia della divisione leisure, nata per riposizionare Firenze nei prossimi mesi sul mercato nazionale e sui paesi vicini che possono raggiungere la città in auto, come Francia, Svizzera, Germania o Austria. “Stiamo lavorando anche ad un nuovo progetto - spiega Carlotta Ferrari, direttrice Destination Florence Convention&Visitors Bureau - una campagna marketing di promozione sul mercato italiano e sul mercato europeo per promuovere un nuovo prodotto unificato per tutta la destinazione.

Si tratterà di un prodotto estremamente competitivo, unico sulla destinazione, in quanto offrirà il pernottamento a tariffe fisse in strutture alberghiere oltre ad alcuni servizi fruibili durante il soggiorno in città. Il prodotto sarà venduto esclusivamente su destinationflorence.com a partire dalle prossime settimane, fino a marzo 2021”. Come rilevato dal Centro Studi Turistici, si sta delineando una nuova domanda turistica, “per cui è necessario una campagna di promozione e di comunicazione di avvicinamento, in sinergia con Toscana Promozione e Fondazione Sistema Toscana, indirizzato ad una clientela fatta di famiglie, piccoli gruppi, che si spostano volentieri per periodi anche brevi, un fine settimana o al massimo 5 giorni, che spesso predilige e ricerca l’esperienza spazio-natura-sicurezza”

Una strategia inaugurata già dai grandi eventi di settembre che hanno rilanciato Firenze a livello internazionale, come il Primo Gran Premio della Toscana. L’Autodromo del Mugello ha infatti affidato a Destination Florence Convention & Visitors Bureau l’organizzazione dell’ospitalità di tutti gli ospiti attesi. Sono state coinvolte agenzie e società di trasporti, ma soprattutto albergatori: oltre 20 strutture ricettive con un soggiorno medio per cliente di circa 5 notti, traducendosi quindi in oltre 3 mila pernottamenti tra Firenze ed in Mugello. Per le concomitanti celebrazioni per i 1000 GP della Ferrari sono state invece ingaggiate 400 persone che hanno dato vita ad un evento unico in Piazza della Signoria. Altro momento clou della ripartenza è stata la sfilata-evento di Dolce&Gabbana a Firenze che ha impiegato 1.250 persone, 50 aziende e 38 artigiani fiorentini.

Destination Florence Convention & Visitors Bureau

Destination Florence Convention & Visitors Bureau, dal 1995 opera per la promozione della destinazione verso tre principali aree di mercato: il MICE, il destination wedding e il leisure. Destination Florence CVB è dal 2015 il partner ufficiale del Comune di Firenze, riconosciuto come soggetto unico per la promozione della destinazione, mantenendo la propria natura di società consortile privata con oltre 300 soci e partner. Il rinnovo della partnership con il Comune di Firenze, avvenuto ad aprile 2019, ha rafforzato il ruolo di Destination Florence CVB affidando la promozione di tutto l’ambito turistico fiorentino, con la mission realizzare iniziative in grado di valorizzare il turismo congressuale e mettere in campo interventi per destagionalizzare e delocalizzare i flussi e ampliare il turismo di qualità. Destination Florence CVB ha un forte supporto istituzionale, riconosciuto attraverso un protocollo di Intesa firmato dal Comune, CCIAA di Firenze, Città Metropolitana ed Università di Firenze e un forte sostegno delle associazioni di categoria locali. Destination Florence CVB vanta inoltre un incarico ufficiale da Toscana Promozione Turistica per la promozione di tutto il territorio toscano in ambito MICE e Wedding.

