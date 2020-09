Emma Villas batte Santa Croce, Romanò: "Vittoria che dà morale"

Yuri Romanò ha messo a segno 21 punti nell’allenamento congiunto di ieri al PalaParenti di Santa Croce sull’Arno. Tra questi, ben 9 punti break, nessuno sul taraflex ha fatto meglio di lui (il biancorosso Wallyson Sousa si è fermato a 8). L’opposto biancoblu è risultato determinante anche nel tiebreak, quando prima ha messo a segno due ace e poi ha chiuso l’incontro con due punti consecutivi che hanno fissato il punteggio sul 13-15. “E’ la prima vittoria della stagione, dà morale anche se parliamo solamente di amichevoli precampionato – ha commentato Romanò al termine della sfida –. Siamo partiti forse un po’ a rilento, ma pian piano ci siamo messi a posto e a mio avviso sono emersi dei buoni spunti. C’è tanta strada da fare, dobbiamo lavorare molto in palestra ma credo che stiamo andando nella giusta direzione. Abbiamo un bel gruppo, si vede una bella intesa”.

Ancora Romanò: “All’inizio anche io sono partito un po’ a rilento, poi sono cresciuto nel corso del match. Il quinto set? Beh, quelli sono i punti che mi piace di più giocare, in quei momenti mi sento a mio agio”.

Buona la prestazione anche di Rocco Barone, che ha chiuso con 7 punti all’attivo che sono frutto di un ace, 5 attacchi positivi e un muro vincente: “E’ stato un ottimo allenamento congiunto – ha dichiarato il centrale dei biancoblu –. Santa Croce è un team con una buona organizzazione, difendono tanto, sbagliano poco e hanno qualità. Siamo contenti di come stiamo progredendo. Siamo ancora all’inizio, ovviamente ci sono da affinare molte cose ma siamo sulla strada giusta. Fisicamente stiamo lavorando tanto e bene. Siamo contenti della prestazione al PalaParenti e guardiamo avanti con fiducia al futuro. Vincere, anche se in amichevole, infonde la mentalità giusta che è importante anche in questo periodo”.

Fonte: Emma Villas Volley