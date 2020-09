Fi-Pi-Li, doppio incidente a Empoli e Lastra a Signa

Comincia con difficoltà la giornata di giovedì 24 settembre per i viaggiatori sulle strade della Toscana. In particolar modo in Fi-Pi-Li, a causa di un incidente che dalle 8.20 circa ha causato il blocco del traffico in entrata allo svincolo di Lastra a Signa, nella carreggiata in direzione Firenze. Per la precisione lo scontro è avvenuto al km 5.6. Si segnalano al momento ben 8 km di coda per arrivare al capoluogo fiorentino. Nell'Empolese invece ci sono 3 km di code per un altro incidente tra lo svincolo di Montelupo Fiorentino quello di Empoli centro in direzione Livorno, avvenuto alle 9 di oggi.