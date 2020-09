Fi-Pi-Li, terminati lavori rampa uscita svincolo Livorno Porto

A motivo del termine dei lavori di ripristino della pavimentazione stradale sulla FiPiLi, per i quali era stata prevista la chiusura della rampa di uscita dello svincolo di Livorno Porto in direzione di Firenze, l'Ufficio Viabilità della Metrocittà Firenze comunica che la proroga fino alle 24 del 29 settembre 2020 è stata revocata. La chiusura è prevista ancora dalle 6 alle 20 di venerdì 25 settembre della rampa d'uscita dello svincolo di Livorno Porto in direzione Mare.

Lavori fino alle notte del 24, invece, nella direzione della rampa d'ingresso dello svincolo di Livorno Porto in direzione Firenze.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze