Gabriele Inguscio, abbraccio a distanza dal Ferraris-Brunelleschi all’amico sconosciuto

Domenica 27 Settembre 2020, in occasione della presentazione del libro Colori primari alla “16° Festa dei Lettori” di Lecce, verrà proiettato il filmato realizzato dagli studenti del Laboratorio Teatrale dell’I.I.S. “Ferraris – Brunelleschi” di Empoli “Un omaggio a Gabriele, il nostro amico sconosciuto”. Il video, realizzato “a distanza” durante il lockdown, vuole ricordare attraverso le poesie di una grande mamma, il sorriso, la bontà, la disponibilità, l'amore per la cultura e l'arte di Gabriele Inguscio, giovane prematuramente scomparso.

Colori primari è una raccolta poetica scritta dalla madre di Gabriele, Teresa Gatto, che per ricordare il figlio e la sua passione per la cinematografia nel 2006 ha dato vita al “Festival Nazionale del cortometraggio scolastico e per giovani filmakers ‘Gabriele Inguscio’” a cui il “Ferraris-Brunelleschi” partecipa da molti anni.

Fonte: IIS Ferraris-Brunelleschi Empoli