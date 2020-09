Giani incontra i sindaci dell'Empolese Valdelsa: si è parlato di infrastrutture, sostegno alle imprese e Sanità

I sindaci sono stati prima un piedistallo per la sua candidatura, poi le colonne su cui ha costruito la sua presidenza della Regione Toscana. Eugenio Giani non poteva, quindi, che condividere la sua vittoria con ognuno di loro: dopo la visita alla Madonna di Montenero e ai lavoratori della Rcr di Colle Val D'Elsa, Giani ha visitato i sindaci del Cuoio, poi il grande evento fiorentino al Mandela Forum, e oggi la visita ai sindaci Senesi e la tappa nell'Empolese Valdelsa. Il 'presenzialista' Giani, come lo definì la sfidante Ceccardi, non ha aspettato nemmeno la promulgazione ufficiale dei risultati (appesi ancora a una quindicina di seggi da convalidare) per riprendere quello che sa fare meglio: stare tra la gente.

Empoli era una tappa obbligata sia per dati anagrafici, qui Giani è nato, sia per gli ottimi risultati raggiunti. Nel palazzo comunale oggi c'erano ad aspettarlo tutti gli undici sindaci del PD dell'Unione Empolese Valdelsa, insieme al 'campione di preferenze' Enrico Sostegni.

"Qui è il mio cordone ombelicale - ha detto Giani - sono nato nel vecchio ospedale di Empoli e qui mi sono sentito sempre di casa. Vale per il Comune di Empoli perché sulla carta d'identità c'è il nome di questa città, ma si è creato un rapporto personale e politico di comunanza di idee e stima con ognuno dei sindaci dell'Empolese Valdelsa. Mi sono sentito sempre partecipe a questo territorio. Questa è una terra di straordinaria interpretazione dei valori della Toscana che mi hanno portato a vincere questa delicata sfida alla presidenza"

Giani ha parlato per circa una mezzora con gli undici sindaci, un modo per celebrare la vittoria ottenuta, ma anche per impostare le priorità per il futuro dell'Empolese Valdelsa: "Abbiamo parlato di tante cose. Dovremo lavorare molto sulle infrastrutture, anche se in continuità con il lavoro fatto in questi anni. Importante è la Sr 429 che in campagna elettorale abbiamo visitato, poi la 436 per avere un collegamento rapido tra Arno e Fi-Pi-Li con l'Autostrada del Mare e nella Valdinievole. Ci sono anche le infrastrutture ferroviarie, serve potenziare il collegamento verso Siena e Firenze, una ferrovia che possa essere a due binari ed elettrificata. Per quanto riguarda il tessuto produttivo abbiamo bisogno di un sistema di imprese che vitalizzi il metalmeccanico e l'innovazione dal punto di vista delle imprese enogastronomiche e della trasformazione dei prodotti locali, un sistema che deve connettersi con la Valdelsa Senese, il Comprensorio del Cuoio e la Piana fiorentina".

Infrastrutture, supporto alle imprese, quindi Sanità e volontariato: "Prioritàè il padiglione H, le case della salute come Certaldo e Montespertoli e la possibilità di avere quel presidio che ritorni a nuova vita come il Santa Verdiana, accanto a questo problemi che si connettano al volontariato che qui è molto vivo". Un ultimo punto quello dell'ambiente: "Sulle questioni che riguardano l'ambiente si deve lavorare per l'apertura di una prospettiva per nuovi investimenti con il recovery fund"

Giani parla anche del "grande" risultato di preferenze di Enrico Sostegni: "Si è distinto al di là della rappresentanza del territorio, anche per aver portato 'interessi generali' in consiglio. Ciò gli dà una statura che va oltre la rappresentanza del territorio, è un ottimo consigliere regionale. Ne terremo di conto ed è un dovere valorizzarlo sotto questo aspetto. In che modo lo faremo al momento non sono entrato ad affrontare le caratteristiche della Giunta e la squadra di governo, non sono stato nemmeno oggetto di promulgazione dei risultati. Ci vorranno ancora 10-15 giorni". Parole al miele che se non confermano niente fanno però intendere che il nome di Sostegni è uno di quelli su cui si sta discutendo per la nuova Giunta.

Il sindaco Barnini: "Attenzione al comparto moda"

"Ringrazio il presidente Giani per aver scelto Empoli come una delle prime tappe del suo impegno amministrativo per la regione. Empoli è la sua città natale e il legame affettivo che ha con la nostra città ci onora e ci fa sentire protagonisti della stagione di Governo che si apre con lui. L'incontro è stata l'occasione per fargli i complimenti insieme a tutti i Sindaci dell'Empolese Valdelsa e ribadire le necessità di investimento su infrastrutture e sanità del nostro territorio. L'altro tema che ho sottoposto al presidente è quello dell'attenzione alla situazione economica del sistema moda e la necessità di aprire subito un tavolo con la regione per seguire le evoluzioni dei prossimi mesi e condividere le scelte pubbliche per rilanciare l'economia"

Giovanni Mennillo