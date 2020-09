Guasto all'ascensore del cimitero di Rocca, presto la sistemazione

È già stato individuato il guasto che ieri, 23 settembre, al cimitero di Rocca ha causato il blocco dell'ascensore con dentro il custode, due dipendenti di una ditta funebre e la bara. I tecnici della ditta di manutenzione e assistenza dell'ascensore sono prontamente intervenuti dopo la chiamata di soccorso degli occupanti e sono arrivati insieme ai vigili del fuoco, anch'essi allertati per liberare le persone rimaste chiuse in ascensore. Il Comune, attraverso la società partecipata Consiag Servizi Comune, che si occupa della gestione del cimitero, si è subito mosso per capire la natura del guasto ed ha già individuato la causa del problema tecnico. Si tratta di una parte elettronica difettosa, che sarà sostituita già nei prossimi giorni per garantire al più presto la piena efficienza dell'ascensore. « Ci scusiamo con la famiglia della vittima e con gli occupanti dell'ascensore per lo spiacevole accaduto. - sottolinea il sindaco del Comune di Montemurlo, Simone Calamai, che subito ha voluto approfondire le cause del problema - Stiamo facendo ulteriori accertamenti per evitare che si ripetano guasti simili all'ascensore. Provvederemo a sostituire le parti elettroniche che hanno causato il blocco e vogliamo essere certi che episodi del genere non accadano più». L'ascensore è molto importante per tutti gli utenti del cimitero, soprattutto per le persone con problemi deambulatori. Il cimitero è un luogo “sensibile” che custodisce gli affetti di tutta la comunità e che per il Comune di Montemurlo deve essere sempre tenuto in ordine e piena efficienza.

Proprio nelle settimane scorse sono terminati i lavori di impermeabilizzazione di un muro a retta in cemento armato al cimitero comunale di Rocca. Si è trattato di un intervento molto importante che ha consentito di risolvere definitivamente i problemi di infiltrazione d'acqua che riguardano un blocco di loculi nella parte alta del cimitero. I lavori hanno interessato il quadro sei del cimitero, dove recentemente sono state effettuate le esumazioni, e hanno riguardato i loculi che si trovano nella parte sottostante. I lavori hanno richiesto una spesa di 15 mila euro.

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio Stampa