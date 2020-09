Con l'hashish e la marijuana in casa e in auto, arrestati a Signa

Servizi antidroga nell’ambito della Piana Fiorentina. I carabinieri ieri hanno arrestato a Signa due cittadini albanesi per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti oltre a segnalare come assuntore di tali sostanze un cittadino italiano.

I due arrestati sono un 28enne e un 24enne, residenti in zona, già noti alle forze dell’ordine. Con sé avevano

- 9 dosi di cocaina;

- 134 gdi hashish suddivisa in 2 panetti;

- 2 coltelli multiuso e materiale per il confezionamento;

- 970 euro in banconote vario taglio, ritenuti provento della vendita della droga.

Il tutto è stato rinvenuto all’interno dell’autovettura e nella loro abitazione. Gli arrestati, sono stati associati presso la casa circondariale di Firenze Sollicciano