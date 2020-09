IoRestoAttivo, 250mila euro dalla Fondazione Caript per la cultura

Con il bando PER LA CULTURA #IORESTOATTIVO Fondazione Caript intende, in questo delicato momento legato all’attuale emergenza sanitaria, salvaguardare e valorizzare il ruolo che gli operatori culturali hanno avuto e dovranno avere nel nostro territorio.

Molti di loro infatti, a causa delle misure che negli scorsi mesi hanno imposto l’isolamento sociale e della necessità di prolungare anche in futuro un modello di socialità basato sul distanziamento personale, si trovano ad affrontare un periodo caratterizzato sia dagli effetti negativi generati dalla recente interruzione della loro attività, che dalla necessità di doversi adattare a scenari nuovi e fino a oggi solo in parte prevedibili.

Inoltre, in conseguenza della chiusura dei luoghi della cultura che ha indebolito il loro legame con il pubblico, sono e saranno d’ora in poi costretti a promuovere nuove forme di partecipazione alla vita culturale, innovando le modalità di funzionamento e di organizzazione della loro offerta.

Ispirandosi all’hashtag #iorestoacasa – con il quale, nel periodo di lockdown, è stata sensibilizzata la popolazione sull’importanza dell’isolamento domiciliare – lo slogan della nuova edizione del bando a sostegno di eventi e attività culturali è #iorestoattivo, a sottolineare non solo la volontà di ripartire ma anche la convinzione che il contributo della cultura sarà essenziale per rigenerare quei legami di comunità e di socialità che sono stati interrotti dall’emergenza.

Anche quest’anno dunque la Fondazione invita le realtà operanti nel settore culturale con sede nella provincia di Pistoia a mettere a frutto le proprie competenze e capacità creative per proporre progetti organici, innovativi e di qualità.

Un’importante novità di questa edizione del bando riguarda le tipologie di interventi ammissibili: infatti, in via del tutto eccezionale e per meglio rispondere alle esigenze dettate dal periodo difficile che stiamo vivendo, i fondi messi a disposizione potranno essere utilizzati non solo per il finanziamento di eventi e attività culturali, ma anche per sostenere i costi gestionali delle strutture richiedenti per il riavvio della loro operatività, garantendo così la loro stessa esistenza.

Per partecipare è necessario compilare la richiesta online su www.fondazionecrpt.it entro il 31 ottobre 2020. I progetti finanziati dovranno essere realizzati entro il 30 settembre 2021.

INFORMAZIONI: 0573 974221 – interventi@fondazionecrpt.it

Fonte: Fondazione Caript