Manca personale: chiuso di pomeriggio il Campo scuola di Marina di Carrara

Il Comune di Carrara rende conto che il campo scuola in via Bassagrande a Marina di Carrara resterà chiuso in orario pomeridiano fino a sabato prossimo 26 settembre.

Il provvedimento si è reso necessario a causa di un problema legato alla carenza di personale in turno presso la struttura così come previsto dalla norma Covid.

I cancelli riapriranno regolarmente al pubblico da lunedì 28 settembre.

Il Comune si scusa con tutti gli utenti per il disagio e per il ritardo con cui è stata data l’informazione.

Fonte: Comune di Carrara - Ufficio Stampa