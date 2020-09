MMAB on line, appuntamento con la vincitrice del Premio Campiello

Segnatevi in agenda l’appuntamento con la diretta on line con Veronica Galletta, vincitrice del premio Campiello opera prima con il suo “Le isole di Norman”: venerdì 25 settembre alle ore 21.00.

La cultura continua a fare i conti con le numerose restrizioni dettate dalle norme di contenimento del contagio da Coronavirus e il MMAB continua a organizzare e promuovere contenuti culturali sulle piattaforme web disponibili.

Il progetto lanciato questa estate prende il nome di “MMABedì” per indicare la scansione quotidiana della programmazione, dove ogni giorno è dedicato a una macroarea che valorizzi il patrimonio bibliografico e archivistico presente al MMAB: il lunedì è dedicato ai film, il martedì alla narrativa, il mercoledì ai documenti d’archivio, il giovedì ai saggi, il venerdì alle letture per i bambini, il sabato ai cantautori e, infine, la domenica ai viaggi.

Ci sono poi le rubriche mensili: “Morti di fama” per parlare dei grandi personaggi che purtroppo non ci sono più e “Chiama e rispondi”, videointerviste originali agli autori prodotte e realizzate proprio dal MMAB. Dopo David Riondino, Sacha Naspini, Marta Barone (finalista al premio Strega di quest’anno), venerdì 25 settembre alle 21.00 la pagina facebook del MMAB lancerà in prima visione la videointervista a Veronica Galletta, vincitrice del premio Campiello opera prima con il suo “Le isole di Norman”.

Si tratta di un romanzo che è immerso in terra siciliana e in particolare nella specificità dell’isola di Ortigia, a Siracusa. L’autrice infatti è cresciuta proprio qui e per questo riesce a trasmetterne al lettore l’atmosfera reale, spesso lontana dall’immagine turistica. Ma ciò che emerge in modo preponderante nel romanzo è l’autenticità dei personaggi, a partire dalla protagonista, Elena, che riesce a mostrarsi in tutta la sua complessità di pensiero. Una storia fatta di mistero (la madre di Elena che scompare volontariamente senza lasciare alcun messaggio alla famiglia), di non detto (da dove vengono le cicatrici sulla pelle di Elena?), di quotidianità (il ritorno costante alle melanzane alla parmigiana) come antidoto ai dolori del mondo, e infine di schemi (le mappe che Elena fa per organizzare il suo sentire e ciò che la circonda). Delicato, dettagliato e rotondo, questo romanzo conquista sicuramente per la particolarità della sua struttura narrativa e per lo stile stesso, pieno e sontuoso, che Veronica Galletta ha scelto per restituirci una storia di grande respiro.

Tutte le videointerviste vengono successivamente caricate anche nel canale YouTube del Comune di Montelupo Fiorentino per restare visibili e liberamente accessibili da tutti in qualunque momento.

Appuntamento quindi per venerdì 25 settembre alle 21.00 sulla pagina facebook del MMAB per conoscere meglio Veronica Galletta, ingegnere per formazione, scrittrice per scelta, siciliana d’origine e livornese d’azione.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa