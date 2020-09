Moschea, il tema ritorna in Consiglio comunale a Pisa

Oggi, Giovedì 24 Settembre, dalle 14,30, Sala delle Baleari, nuova seduta del Consiglio Comunale. Diretta streaming. Al centro della seduta, per iniziativa del consigliere Francesco Auletta (Diritti in Comune), ancora una volta, la vicenda della Moschea nel quartiere di Porta a Lucca. Si discuterà anche dello spostamento sull'aeroporto di Firenze della tratta per Roma grazie ad un question time del consigliere Francesco Auletta (Diritti in Comune) e, questa volta per iniziativa del consigliare Antonio Veronese (Patto Civico) della richiesta di altri autovelox a Coltano. Si discuterà inoltre anche delle affermazioni, riportate questa mattina dalla stampa locale, di un noto medico sulle elezioni regionali di domenica scorsa. La questione verrà discussa per iniziativa del capogruppo consiliare del Pd, Matteo Trapani. Inoltre, dopo alcune comunicazioni del Sindaco di Pisa, Michele Conti, a sostegno di alcune manifestazioni, i consiglieri comunali discuteranno anche di alcune interpellanze come quelle dei consiglieri Riccardo Buscemi e Virginia Mancini, entrambi di Forza Italia, sul potenziamento del collegamento ferroviario con Firenze, escluso dal Decreto semplificazioni e come quella sulla Darsena Europa, il progetto di ampliamento del Porto di Livorno inserito, invece, tra le opere strategiche sempre del Decreto semplificazioni. La prossima seduta del Consiglio Comunale si terrà martedì 29 Settembre.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa del Consiglio comunale