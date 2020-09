Movida… si cura a Ponsacco, test sierologici gratuiti nel weekend

“Movida si…cura” arriva anche a Ponsacco. Venerdì 25 e sabato 26 settembre la campagna di prevenzione contro il diffondersi del Covid19, promossa dalla Regione Toscana, si svolgerà anche nel nostro Comune offrendo ai cittadini la possibilità di effettuare su base volontaria test sierologici gratuiti.

L’iniziativa sul territorio è organizzata da Comune di Ponsacco, Pubblica Assistenza, Misericordia, Croce Rossa Italiana, in collaborazione con Farmavaldera e con l’ausilio dei volontari dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato.

Tutti coloro che vorranno sottoporsi al test sierologico anti-Covid19 potranno recarsi presso l’apposita postazione che sarà allestita presso la loggia esterna del piazzale della farmacia comunale a Le Melorie dalle ore 18 alle ore 22, muniti di tessera sanitaria. I minorenni dovranno essere accompagnati dai propri genitori. Qui il personale infermieristico e i volontari delle Associazioni coinvolte somministreranno il test e forniranno tutte le informazioni necessarie. In particolare sarà spiegato ai cittadini come comportarsi in caso di esito positivo del test e, in generale, saranno ribadite le tre regole fondamentali per proteggere se stessi e gli altri: indossare la mascherina, lavarsi spesso le mani e mantenere la distanza di sicurezza.

Fonte: Comune di Ponsacco - Ufficio stampa