Mugello, primo weekend di autunno tra fiere e concerti

Da giovedì sera musica pop e rock a Villa Adami a San Piero a Sieve; venerdì ancora musica alla Vecchia Propositura di Scarperia e a Palazzuolo sul Senio secondo appuntamento con Storivicoli, passeggiata serale tra aneddoti e curiosità del centro storico. Il fine settimana che sta per iniziare prosegue inoltre con le celebrazioni per i 714 anni della fondazione di Scarperia e torna Barberino in Fiera, fiera di tradizioni, agricoltura e bestiame a Barberino di Mugello. A Dicomano, due giorni dedicati agli Etruschi con attività, giochi e letture per bambini e famiglie alla scoperta dei nostri antenati; in occasione della settimana del BiblioPride anche le biblioteche comunali del Mugello hanno in serbo varie iniziative.

Nell'Alto Mugello Corso di fotografia naturalistica a Badia di Moscheta in due giornate e domenica 27 celebrazioni in occasione dell'Anniversario della Liberazione sia a Palazzuolo sul Senio che a Borgo San Lorenzo, a Firenzuola escursione dedicata alla Linea Gotica. Sempre domenica edizione speciale di Corri la Vita, in collaborazione con il Chini Museo, Casa d'Erci e il Museo Casa di Giotto di Vicchio, con ingresso gratuito a chi indosserà la maglietta dell'evento. Si conclude la mostra fotografica di Francesco Noferini a Palazzo dei Vicari e a Borgo San Lorenzo, mercatino mensile Dalla soffitta alla cantina e al Chini Contemporary fino al 30 settembre mostra temporanea di Felice Levini, "Visioni e Geografie". Ancora fino al 22 novembre prosegue l'Ultratrail Mugello-DO IT YOURSELF, partendo dalla millenaria Badia di Moscheta (Firenzuola).

Fonte: Unione Montana dei Comuni del Mugello