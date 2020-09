Nova Eroica e Family, a Buonconvento ritorna l'evento ciclistico

Domenica 25 ottobre Buonconvento (SI) ospiterà Nova Eroica, l’evento Eroica dedicato alle bici da gravel, strada e ciclocross che coniuga alla perfezione le aspettative del ciclista moderno: brivido dell’avventura, suggestione del viaggio, emozione della scoperta. Saranno tre i percorsi a disposizione con partenza su tre file e distanza di due metri. Rispetto alla formula originale di Nova Eroica quest’anno non sono previste le classifiche. Le misure anti Covid 19, infatti, impediscono l’agonismo, dunque stavolta il cronometro rimarrà nel cassetto.

Resta immutato, invece, il programma di Nova Eroica Family, in programma sabato 24 ottobre, con due percorsi adatti a tutti, bambini compresi, e ogni tipo di bicicletta.

NOVA EROICA e NOVA EROICA FAMILY saranno l’occasione per visitare uno dei territori più affascinanti della Toscana. La provincia di Siena, con i suoi quattro siti Unesco (la Val d’Orcia, Pienza, Siena e San Gimignano), ha in Buonconvento uno dei Borghi più belli d’Italia. Racchiuso entro una cinta muraria in mattoni, in origine Buonconvento aveva due sole porte di accesso lungo la via principale del paese: Porta Senese sul lato nord, verso Siena, che conserva ancora oggi gli originari infissi in legno con ferrature, e Porta Romana, verso sud, distrutta nel 1944 dai tedeschi in ritirata. Rimasto pressoché intatto per secoli, al riparo del fossato e dei merli guelfi del camminamento di ronda, il borgo ha subito notevoli trasformazioni nell’800, con la costruzione di edifici a ridosso delle mura, tra cui il Teatro dei Risorti. Il Comune di Buonconvento ospita due musei molto importanti sul territorio e di notevole interesse: il Museo della Mezzadria senese e il Museo d’Arte sacra della Val d’Arbia.