Nuovo portale unico delle prenotazioni a Lastra a Signa

Da lunedì 28 settembre sarà attivo un nuovo servizio del Comune di Lastra a Signa: il portale unico delle prenotazioni. Collegandosi alla specifica icona presente nella home page del sito istituzionale (www.comune.lastra-a-signa.fi.it) sarà possibile accedere ad una pagina attraverso la quale poter prendere appuntamento per essere ricevuti dagli sportelli al cittadino e in particolare: al Suap, Sue -Edilizia, Sportello Unico al Cittadino. Attraverso il nuovo servizio si potranno visualizzare le disponibilità di orari dei vari uffici e scegliere da quali tecnici o personale amministrativo essere ricevuti.

“L’introduzione del portale per le prenotazioni è una bella innovazione con la quale si incrementano i servizi digitali del Comune – ha commentato il sindaco Angela Bagni- e soprattutto di grande utilità in questo particolare momento storico: comodamente da casa, attraverso un pc, tablet o smartphone sarà possibile prendere un appuntamento con gli uffici, senza bisogno di telefonare o recarsi precedentemente in Comune”.

Una volta cliccato sulla pagina e aver scelto giorno ed orario, arriverà una mail di conferma dell’appuntamento.

Ricordiamo che questo è solo l’ultimo di una serie di servizi digitali che il Comune di Lastra a Signa mette a disposizione dei propri cittadini, gli altri sono: i certificati anagrafici e di stato civile online, le pratiche on line di Suap e Sue, iscrizione on line ai nidi d’infanzia, il pagamento mensa e controllo ricariche on line, iscrizioni nidi d'infanzia, iscrizioni refezione scolastica, pagamenti ricariche, iscrizioni al trasporto scolastico.

Senza dimenticare che è disponibile anche la web app “Menu Chiaro” per la ristorazione scolastica di Lastra a Signa sviluppata dalla ditta Cir Food. Grazie a “Menu Chiaro” è possibile prendere visione del menù del giorno dei nidi, delle scuole d’infanzia e delle scuole primarie, oltre alle principali informazioni nutrizionali relative ai cibi serviti.

