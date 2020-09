Pareggio di bilancio a Firenze nonostante gli sgravi Covid

“Siamo arrivati all’impresa del pareggio di bilancio”. L’assessore al bilancio di Firenze Federico Gianassi commenta così la delibera sulla verifica degli equilibri approvata oggi in giunta con la quale Palazzo Vecchio mette in ordine i conti dopo il tracollo delle entrate provocato dal lockdown e dalla crisi economica che ha coinvolto imprese e lavoratori.

“Finalmente - dichiara il sindaco Dario Nardella - abbiamo superato la fase dell’emergenza. Dopo mesi di una crisi sanitaria ed economica senza precedenti e dopo un lungo pressing sul Governo possiamo festeggiare una vittoria non scontata e che prelude a un autunno di rinascita”.

“Solo poco tempo fa, con un disavanzo che in pieno lockdown era stimato in oltre 180 milioni di euro – ha sottolineato Gianassi - sembrava impossibile raggiungere il pareggio di bilancio ma, grazie ad un lavoro costante e infaticabile in condizioni difficilissime e grazie agli interventi del Governo, adesso possiamo certificare che ce l'abbiamo fatta. E otteniamo questo risultato non solo senza aumentare le tasse ma anzi adottando il più grande piano di abbattimento di tasse comunali mai fatto e che porterà alle attività colpite dalla crisi oltre 30 milioni di euro di risparmio.

Inoltre, difendiamo e assicuriamo ai cittadini tutti i servizi che avevamo preventivato e in materie sensibili e delicate come attività sociali, sport, cultura, cura del verde, scuola, sicurezza facciamo uno sforzo per potenziare gli interventi in questi mesi e aiutare così la ripartenza della città”.

Il danno prodotto dal Covid

La crisi economica provocata dal Covid 19 ha provocato una danno di circa 160 milioni di euro ed ha avuto conseguenze rilevanti a causa delle minori entrate (rispetto alle previsioni) da tasse e tributi, delle minori entrate per il pagamento di rette e servizi nel settore della scuola, per la bigliettazione del sistema museale e culturale. Le minori entrate rispetto a quelle preventivate valgono circa 130 milioni sui 160 milioni complessivi del danno.

In particolare, solo per citare i capitoli più rilevanti, la minore entrata da imposta di soggiorno si aggira sui 37 milioni (erano 49 i milioni previsti pre lockdown), quasi un milione di euro è venuto a mancare dalla sospensione di convegni e manifestazioni come il Calcio Storico, 15 milioni sono mancati dagli accessi in città dei bus turistici, quasi 13 milioni sono mancati dagli ingressi dei musei civici e dalla Firenze Card, due milioni e mezzo in meno dai mancati introiti sulla sosta e della depositeria.

Oltre a questo si registrano riduzioni e sconti fatti alle tasse e tariffe comunali in parte previsti dal Governo e potenziati e allargati dal Comune per garantire la ripartenza, tra cui 12,1 milioni di sconti sul Cosap, 17 milioni di minori entrate sull’Imu, un milione di sconti sul Cimp e un milione per la riduzione degli affitti in immobili commerciali del Comune.

Le maggiori spese rispetto a quelle preventivate valgono invece circa 29 milioni sui 160 milioni complessivi di danno. Nella parte corrente del bilancio del Comune hanno influito le maggiori spese dovute principalmente a spese per sanificazioni e interventi per garantire la sicurezza sanitaria (oltre 1 milione), alle agevolazioni Tari alle imprese colpite dal Covid (12,1 ml), al trasporto pubblico e tramvia (11 milioni a fronte di un minor utilizzo, una minore bigliettazione ma un servizio comunque garantito).

Il recupero e il pareggio di bilancio

I conti quadrano grazie ai circa 100 milioni di trasferimenti compensativi arrivati dal Governo e agli interventi comunali che valgono circa 60 milioni. Sono stati infatti effettuati risparmi per 10 milioni di euro sulle società partecipate (5 milioni da Silfi, 2 milioni circa dai contratti con Sas, 2,5 milioni dai dividendi di Publiacqua solo per fare alcuni esempi); è stato effettuato un recupero da oltre 20 milioni di euro con la rinegoziazione di mutui a tassi migliori e con allungamento della durata. Inoltre, le chiusure imposte dalle norme anti-covid hanno determinato una minore spesa di circa 20 milioni.

Questa manovra è stata anche l’occasione per aggiornare il capitolo degli Investimenti del bilancio e sono aggiunti un milione di euro di lavori per il Mercato di Sant’Ambrogio, interventi al mercato di Centrale di San Lorenzo (da finanziare con mutuo) e maggiori interventi (rispetto a quanto già previsto) sulle strade cittadine, più interventi per la realizzazione di alloggi per housing sociale per un valore di 2 milioni di euro (grazie alla monetizzazione degli oneri dell’ex teatro comunale), per la copertura della Piscina Paganelli e la viabilità e il verde al Galluzzo (derivanti dalla monetizzazione degli oneri di Esselunga). Rimangono nel piano investimenti (oltre a questi interventi appena descritti che sono stati inseriti adesso), tutti gli investimenti già previsti per gli immobili comunali , la riqualificazione della viabilità e del verde pubblico.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa