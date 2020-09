Pd Fucecchio dopo le Regionali: "Risultato ci stimola a fare meglio"

Il segretario del Partito democratico di Fucecchio Luca Giorgi commenta i risultati delle elezioni regionali: “Siamo felici del risultato raggiunto, il nostro candidato Eugenio Giani, a cui vanno tutti i nostri complimenti, ha battuto nettamente chi del populismo più sfrenato ha fatto la propria bandiera. La macchina da guerra messa in piedi dalla Lega di Salvini in favore della Ceccardi si è dovuta arrendere di fronte al buon senso dei toscani.

I toscani si sono resi conto ed hanno scelto la competenza, la pacatezza, la conoscenza, la sobrietà e la fiducia che ispira una persona che le istituzioni le conosce e che non ha bisogno della politica urlata per catturare l’attenzione. Una persona che non sarebbe fuggita nemmeno dal ruolo di opposizione, se ciò fosse stato il risultato elettorale, contrariamente all’ avversaria Ceccardi che, seppure classificatasi al secondo posto, in consiglio regionale non metterà piede. La Ceccardi con tutto l’amore che ha decantato per la nostra terra ha preferito lasciare lo scranno da consigliere di opposizione preferendo quello più comodo e meglio pagato che occupava a Bruxelles.

I nostri complimenti e ringraziamenti vanno ai nostri candidati Pd Enrico Sostegni, Francesca Giannì, Bianca Anna Masoni e Edoardo Cappelli, che hanno contribuito con il loro lavoro sul territorio al raggiungimento di un obbiettivo non facile né scontato. Un grandissimo grazie va a tutti i volontari che si sono spesi per questa campagna elettorale sacrificando il loro tempo, le proprie famiglie ed il loro lavoro. Lo hanno fatto con dedizione e spirito di sacrificio sapendo che la posta in gioco era troppo alta per non giocare fino in fondo questa partita.

Il Partito democratico è il primo partito della Toscana e l’unico in Consiglio Regionale con una prospettiva chiara su ciò che dovrà essere fatto nei prossimi cinque anni per fornire strumenti ai cittadini che li aiutino nelle loro esigenze quotidiane, per migliorare la qualità della vita, per perfezionare il perfettibile, coniugando detta prospettiva ad una visione che punta dritta verso il futuro per la competitività della nostra regione

I numeri ci hanno dato ragione, il centro sinistra c’è, vive ed è in recupero rispetto alle elezioni delle europee del 2019.

Anche nel nostro comune abbiamo ridotte le distanze dalla compagine di destra che ha visto un forte ridimensionamento della Lega ed il dimezzamento di Forza Italia.

Il Pd di Fucecchio, che continua ad essere il principale riferimento dei cittadini fucecchiesi, alla luce del risultato conseguito raccoglie fin da subito lo stimolo che lo sprona a fare di più e meglio per riaffermare la sua centralità nello scenario politico nell’intero territorio comunale.

Spiace per l’obbiettivo mancato per un soffio da talune delle liste del raggruppamento schierato a favore di Giani. Ma il presidente ha già annunciato che terrà conto del contributo che ogni lista che lo ha sostenuto ha apportato quale parte integrante di un percorso che si prefigge di ricostruire al meglio il campo di centro sinistra – che come emerge dal voto – se unito può costituire maggioranza in Toscana”.

Fonte: Pd Empolese Valdelsa