Nuovi sponsor per l'Empoli: Pediatrica e INPA sulle maglie

Sul retro della maglia Pediatrica

è lieta di annunciare cheè il nuovo sleeve sponsor degli azzurri per la stagione sportiva 2020/21.INPA è un’azienda fondata nel 1959 da Emilio Innocenti in una frazione del comune di Vinci (FI). L’ azienda, sotto la spinta del suo fondatore è stata sin dall’inizio caratterizzata da una forte conduzione familiare e tutti i traguardi raggiunti sono stato il frutto della collaborazione tra le varie generazioni. INPA ha maturato una esperienza di 60 anni di produzione e commercializzazione di prodotti di origine tipicamente italiana e in particolare della terra Toscana: sottoli, sottaceti, olive, agrodolci, prodotti a base di pesce e specialità.è lieta di annunciare cheè il nuovo sponsor retromaglia degli azzurri per la stagione sportiva 2020/21.Pediatrica custodisce già nel suo nome la sua filosofia. Il mondo dei bambini è quel magico luogo nel quale niente è ancora un’abitudine e la capacità di stupirsi si aggiunge ai 5 sensi. Con questo spirito, Alessandro Centi, fondatore di Pediatrica Srl inizia la sua avventura nel 1999. Immagina una linea di prodotti naturali e colorati per bambini che aiutassero i genitori nella cura quotidiana dei loro figli. Qui maggiori info sugli sponsor.