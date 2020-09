È di Pelago uno dei gelatai più bravi del mondo

Uno dei gelati più buoni del mondo. La gelateria artigianale “Sottani” di San Francesco è stata scelta tra oltre 600 gelaterie allo Sherbeth Experience, il Festival Internazionale del gelato artigianale, in origine a Catania, quest'anno realizzato in formato digitale a causa della pandemia. La giuria tecnica ha selezionato fra queste proposte le migliori 50 e tra di esse c’è anche “Sottani”. Sabato prossimo alle 21 in diretta Facebook (basterà cercare la pagina Sherbeth experience) ci sarà la premiazione finale davanti a una commissione di professionisti e giornalisti dei "métiers de la buche".

A questa sfida a colpi di bontà, il mastro gelataio pelaghese parteciperà col gusto “Incantesimo in Valdisieve” che racchiude al suo interno tutti prodotti a km zero, vere eccellenze del territorio.

Il comune di Pelago non nasconde la propria soddisfazione per questo importante risultato, frutto di anni di lavoro e ricerca di prodotti e qualità, valorizzando le ricchezze culinarie di Pelago e della Valdisieve. Per questo l'Amministrazione Comunale non può che fargli i migliori auguri per la competizione.

Fonte: Comune di Pelago