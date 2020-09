Pelli dall'Amazzonia, Icec stringe partnership per certificazioni di tracciabilità

ICEC (Istituto di Certificazione della Qualità per l’Industria Conciaria) e NWF (National Wildlife Federation, il più grande e autorevole ente americano per la tutela dell’ambiente) hanno stretto una partnership per sviluppare un sistema di valutazione completo da applicare alla filiera delle pelli provenienti dall’Amazzonia brasiliana, basandosi sugli schemi di approvvigionamento di due aziende italiane: Conceria Italia e Conceria Poletto. Unendo i più avanzati strumenti disponibili in materia di tracciabilità, e avvalendosi del supporto di NWF, oggi la CERTIFICAZIONE ICEC può garantire una maggiore trasparenza della filiera e un monitoraggio più efficace della deforestazione per le proprie aziende.

Le prime due certificazioni di tracciabilità ICEC TS 412 sono state rilasciate insieme all’adozione di politiche pubbliche di approvvigionamento che includono requisiti specifici relativi alla deforestazione e alla conversione degli habitat naturali, per le pelli di origine brasiliana.

Queste politiche, basate sui criteri Deforestation and Conversion Free (DCFL) per le pelli semilavorate brasiliane, sono documenti di ampio respiro che contestualizzano i requisiti specifici di approvvigionamento, illustrando le azioni specifiche da intraprendere per eliminare la deforestazione nelle supply chain delle pelli bovine, dove l’allevamento di bestiame è uno dei principali fattori alla base di questo fenomeno.

Il processo di audit di ICEC obbliga i fornitori brasiliani delle concerie richiedenti la certificazione ad aderire a queste politiche, nonché a dimostrare di applicare le buone prassi necessarie per azzerare la circolazione di pelli provenienti da aree deforestate o convertite.

Gli attuali standard ICEC sulla tracciabilità (TS410/412) consentono alle concerie certificate di avere garanzie e maggiore trasparenza in merito alle proprie filiere, a partire dagli allevamenti da cui provengono le pelli. Questo processo incoraggia i fornitori brasiliani a integrare nelle proprie procedure soluzioni di monitoraggio complete e strumenti di tracciabilità, aiutando gli allevatori brasiliani a progredire in questo ambito così importante.

Per maggiori informazioni sulle certificazioni rilasciate, consultare il database sul sito www.icec.it

I.CE.C - Istituto di Certificazione della Qualità per l'Industria Conciaria