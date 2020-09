Buongiorno oggi voglio proporvi un piatto colorato e molto saporito i peperoni ripieni con lo sgombro e le patate, un piatto che oltre ad essere un secondo è un piatto unico che abbina verdure, pesce e pane, insomma ha tutti gli ingredienti per essere una pietanza ricca e bilanciata.

Lo sgombro è un pesce di mare e fa parte del pesce azzurro ricco di grassi omega 3 che mantengono basso il colesterolo cattivo e alza quello buono (HDL), hanno effetti positivi sulla retina, il cuore, il fegato, le articolazioni e intestino. Il pesce azzurro è ricco di sali minerali, selenio, fosforo, ferro, iodio, calcio e vitamene: A, D, gruppo B; per tutte queste proprietà risulta essere anche un alimento ricco di antiossidanti. Il pesce andrebbe integrato di più nella dieta di tutti i giorni. Io personalmente mangio poco pesce, dovrei davvero integrarlo nella dieta in modo da mangiarlo almeno due volte a settimana, soprattutto il pesce azzurro.

Tra i pesci azzurri troviamo: sgombro, alice o acciuga, sardina, aringa, aguglia, spratto o papalina, pesce spatola o sciabola, alaccia, lanzardo, costardella, suro. Accanto a queste varietà che sono di dimensioni piccole e medie abbiamo anche altri pesci più grandi che rientrano nella categoria: il pesce spada, il tonno, palombo, alletterato, lampuga.

Peperoni farciti con sgombro e patate

Ingredienti per 4 persone

4 peperoni gialli

250 gr di filetti di sgombro

2 patate medio grandi

80 gr di olive nere

50 gr di pane integrale raffermo

2 cucchiai di pangrattato

1 limone

1 mazzetto di erba cipollina

10 foglie di basilico,

1 rametto di origano fresco

Olio extravergine di oliva

Sale

Preparazione

Diliscate e pulite bene i filetti di sgombro e stendete in un cestello per la cottura al vapore, tagliateli a pezzi se grandi. Conditeli con poco succo di limone, un pizzico di sale e un filo di olio, puoi cuoceteli per una decina o meno di minuti. Pulite le patate e tagliateli a tocchetti e fateli cuocere anche queste al vapore una decine di minuti. Tagliate a metà per lungo i peperoni ed eliminate semi e filamenti, poi disponete ogni pezzo su una pirofila leggermente oliata. Fate ammollare il pane in poca acqua, strizzatelo bene e sbriciolatelo in una ciotola, aggiungendo lo sgombro, fatto a pezzetti e privato dalla pelle, le patate, il pangrattato, le olive tritate, l’erba cipollina tagliata finemente, l’origano sfogliato e il basilico tritato. Aggiungete 3 o 4 cucchiai di olio e amalgamate tutti gli ingredienti del ripieno. Salate leggermente l’interno dei peperoni e riempiteli con la farcia, irrorateli con un cucchiaio di olio e infornate a 180° gradi per circa 30 minuti o fino a quando assumono un aspetto rosolato e leggermente morbido. Lasciate intiepidire e servite!

Mandate le vostre ricette a michela@radiolady.it

Seguitemi anche su Facebook

www.facebook.com/groups/cucinarechebonta/

Potete ascoltare la ricetta sulle frequenze di Radio Lady 97.7 di Empoli (Fi) oppure sui 102.100 nelle zone di Pisa, Lucca, a partire dalle 8:35 circa ogni giovedì. Il sabato mattina verso le 10:35 c'è cucinare che bontà internazionale, con le ricette da tutto il mondo.