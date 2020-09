Puliamo i boschi a Capraia e Limite, quinta edizione

Torna l’appuntamento con “Puliamo i boschi”, l’iniziativa giunta alla quinta edizione e organizzata dal Comune di Capraia e Limite in collaborazione con Legambiente, Alia Spa e Vab sezione di Limite.

Sabato 26 settembre, alle ore 9, i cittadini potranno recarsi al punto di ritrovo, davanti all’area dell’ex Copart (all’altezza della salita per Montereggi), a Limite sull’Arno, per una mattinata nei boschi dedicata alla raccolta dei rifiuti abbandonati.

“L’appuntamento, sottolinea l’assessore all’Ambiente Gabriele Paci, è un modo per sensibilizzare la cittadinanza sulla problematica dell’abbandono dei rifiuti. E’ necessario sviluppare una coscienza ambientale, senso civico e di rispetto per il nostro patrimonio naturalistico. E’ una importante occasione formativa anche per i nostri alunni che, come ogni anno, abbiamo coinvolto per partecipare all’iniziativa. Ringraziamo tutti coloro che collaborano alla riuscita dell’appuntamento, la Vab, Legambiente, Alia, e l’Ufficio Ambiente del Comune”.

“Puliamo i boschi” interesserà prevalentemente l’area di Montereggi. Ogni partecipante sarà dotato del kit di Legambiente e l’iniziativa si svolgerà nel pieno rispetto delle normative vigenti.

In caso di pioggia l’iniziativa sarà rinviata a data da destinarsi.

Fonte: Comune di Capraia e Limite - Ufficio stampa