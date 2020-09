Ragazza morta al luna park, a processo un collaudatore

Per la morte di Francesca Galazzo, giovane mamma di San Benedetto del Tronto morta dopo essere caduta da un'attrazione del luna park cittadino la notte del 14 luglio 2017, c'è stato un rinvio a giudizio all'udienza preliminare di oggi, 24 settembre. La Procura di Ascoli Piceno aveva chiesto il processo per tre ingegneri collaudatori della giostra adrenalinica Sling Shot.

Rinviato a giudizio Gaetano Orlandi, 78 anni di Montevarchi, assolto Giovanni Fortuna, 63 anni, di Voghera processato con rito abbreviato. Non luogo a procedere per il terzo indagato, nel frattempo deceduto. L'accusa di omicidio colposo per l'accusa era determinata dal fatto che i tre collaudatori non avrebbero tenuto conto di una norma europea che prevede per questo tipo di attrazioni la presenza di un sistema di sicurezza centralizzato che rende impossibile al passeggero sganciarsi da solo o essere espulso dal proprio posto; sistema invece risultato assente nello Sling Shot dove avvenne la tragedia.