Rinviata per maltempo l'esposizione nazionale canina di Limite sull'Arno

A causa delle avverse previsioni meteo previste in questi giorni gli organizzatori hanno deciso di rinviare l'esposizione nazionale canina di Limite sull'Arno. L'iniziativa era in programma per domenica 27 settembre al Campo dei Meli in via P.Togliatti.

Il referente organizzativo Luciano Bartolini spiega che la predisposizione dell'area per l'esposizione necessita di allestimenti che non è possibile realizzare in maniera adeguata a causa della pioggia. La nuova data sarà comunicata nei prossimi giorni.

Fonte: Comune di Capraia e Limite - Ufficio stampa