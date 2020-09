Saccheggia scarpe nei negozi del centro, arrestato 55enne a Firenze

Le boutique del centro storico erano nel suo mirino ma i carabinieri sono riusciti ad arrestarlo. L'uomo, 55enne marocchino senza fissa dimora, è stato arrestato dai carabinieri della stazione degli Uffizi dopo l'ordinanza di custodia in carecere emessa dal gip, riformulata dal tribunale del Riesame, su richiesta del sostituto procuratore Christine Von Borries. La merce rubata preferita erano scarpe griffate del valore di centinaia di euro. L'uomo è stato identificato dopo le analisi deifilmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza dei negozi e del Comune. A questo si sono aggiunte le testimonianze dei derubati e la conoscenza diretta dell'uomo da parte dei militari. Lo stesso era stato denunciato per ricettazione per possesso di abiti rubati. Il cinquantenne è stato trovato in un ristorante da parte di due carabinieri liberi dal servizio. Adesso si trova nel carcere di Sollicciano.