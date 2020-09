Sala consiliare intitolata a Nilde Iotti a Calenzano

La sala consiliare del Comune di Calenzano sarà intitolata a Nilde Iotti. La cerimonia si terrà sabato 3 ottobre. Alla scopertura della targa seguirà un incontro con Livia Turco, il sindaco Prestini e il Rettore Dei.

La scopertura della targa si terrà alle 15.30 nel Municipio, da cui poi ci si sposterà all’aula magna del Design Campus, in via Pertini 93, dove alle 16.30 inizierà l’incontro “Nilde Iotti e il percorso delle donne nelle istituzioni italiane”. Interveranno il sindaco Riccardo Prestini, il rettore dell’Università degli Studi di Firenze Luigi Dei e Livia Turco, presidente della Fondazione Nilde Iotti.

L’intitolazione della sala è stata definita da una mozione presentata dai gruppi di maggioranza e approvata nel maggio scorso dal Consiglio Comunale. “Ricordiamo l’impegno di Nilde Iotti sui temi dell’emancipazione femminile e dei diritti della famiglia – disse il Sindaco Riccardo Prestini nel dibattito consiliare -, ma anche la sua attenzione al corretto funzionamento dello Stato, alle riforme istituzionali, al rinnovamento dei gruppi dirigenti. Come Presidente della Camera la ricordiamo per l’imparzialità nei confronti di tutte le forze politiche, cui garantiva pari dignità, favorendo il confronto democratico. Accogliamo quindi con favore la mozione, affinché in questa sala venga garantito lo stesso rispetto delle diverse opinioni da parte di tutte le forze che compongono il Consiglio”.

Per garantire il rispetto delle norme anti-contagio, entrambi gli eventi sono su prenotazione obbligatoria: prenotazioninildeiotti@comune.calenzano.fi.it – 055 8833691

Fonte: Comune di Calenzano - Ufficio stampa