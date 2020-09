Scandicci verso il 2020-21 con due ritorni in società

Serata di presentazione del C.S. Scandicci 1908 verso la nuova stagione 2020/2021 ieri nella suggestiva location del Castello di Cafaggio all'Impruneta, grazie all'ospitalità della famiglia Benci. La prima squadra esordirà domenica in Serie D sul campo del Follonica Gavorrano, le attività del settore giovanile e della Scuola Calcio Elite 'Alberto Di Chiara Academy' sono già partite seguendo tutti i protocolli nella massima sicurezza possibile: tempo quindi di ripartenza per tutto lo Scandicci.

Con due importanti nuovi ingressi nei quadri dirigenziali, annunciati dal presidente Fabio Rorandelli: "Non era così scontato ripartire, per noi e per tutto il movimento calcistico dilettantistico. Stiamo facendo tutto ciò che è giusto fare a livello sanitario, siamo contenti di ricominciare. Ci sono due graditi ritorni in società. Il primo è quello di Giuliano Fiaschi, presidente per anni che torna come vicepresidente vicario con delega al settore giovanile e alla scuola calcio. Un graditissimo ritorno, per me è colui che 'ha fatto Scandicci', perché negli anni '90 ha portato la società in Serie D e ha creato un grande movimento del settore giovanile. Il secondo è quello di Giancarlo Bramini, che è stato vicepresidente che ora rientra in società con il ruolo di vicepresidente con delega alla prima squadra e juniores".

Parola, poi, al Direttore Sportivo della Prima Squadra e degli Juniores Nazionali Mirko Garaffoni: "Si riparte con entusiasmo, siamo stati fermi per tanto e c'è tanta voglia di tornare a giocare. Abbiamo mantenuto un'ossatura dello scorso anno, integrata con giocatori esperti per la categoria e giovani pronti a mostrare il loro valore. La Juniores invece è composta prevalentemente di 2003, di giovani che continuano il percorso allo Scandicci. La volontà è cercare di crescere con tutta la filiera che abbiamo per essere poi competitivi con la prima squadra. L'obiettivo anche per il settore giovanile è arrivare al campo con grande determinazione, crescere e far crescere i ragazzi".

Un movimento che arriva fino alla Scuola Calcio Elite 'Alberto Di Chiara Academy', dove è attivo il periodo di prova gratuito per i nati dal 2010 al 2015 e, nelle giornate di oggi, giovedì 24, e di martedì 29 settembre 2020, sono stati organizzati due Open Day (dalle ore 18 alle ore 18.45) al Bartolozzi per far conoscere da vicino (e dall'interno) il mondo Blues a genitori e bambini. "Abbiamo inaugurato l'Academy poco prima del lockdown, ma dobbiamo tutti ripartire. Non c'è miglior cosa che vedere bambini che giocano a calcio e rincorrono un pallone, è la cosa più naturale che ci possa essere", dice Alberto Di Chiara. "La scuola calcio per noi è una scuola di vita, prima di tutto. Cercheremo di trasmettere i giusti valori nel rispetto di tutte le regole".

Infine, presentazione dei ragazzi della prima squadra a pochi giorni dalla partenza della Serie D: "Un avvio non semplicissimo, ma il campionato di Serie D ha il suo fascino e le sue difficoltà. Faremo per il 14° anno di fila questa categoria, ci siamo preparati bene. Non vediamo l'ora di essere in campo domenica", commenta il mister Claudio Davitti.

La rosa della prima squadra dello Scandicci:

Portieri: Timperanza, Bruni

Difensori: Tognarelli, Grieco, Francalanci, Frascadore, Diana, Vinci, Zaccagnini, Liberati

Centrocampisti: Mazzolli, Meucci, Borgarello, Sinisgallo, Di Benedetto, Bettoni

Attaccanti: Ferretti, Mugelli, Kernezo, Bourezza, Barletti, Rozzi, Saccardi