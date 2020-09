Scotti Computer Gross e Sesa ancora a fianco del mondo Use

Riconfermati i main sponsor delle tre squadre senior del mondo USE: Gruppo Scotti per la A1 femminile, Computer Gross per la serie B maschile e Sesa per la serie C. La 2T Sport sarà ancora lo sponsor tecnico.Confermatissimi anche Beyfin, Confezioni Gesta, Adacto,Martin Group, Calzaturificio Rugiati, Sammontana,AD Fisioterapia, Tabaccheria Bianconi, Delli Logistica, Unipol Sai, agenzia di Empoli, Arcolink e Logica. Un risultato non indifferente in una situazione economica come quella che stiamo attraversando e vogliamo ringraziare pubblicamente tutti i nostri sponsor che non ci hanno mai fatto mancare il loro sostegno. Sono in corso trattative anche con altre importanti realtà imprenditoriali locali e toscane che speriamo possano concretizzarsi a breve.

Il sostegno economico di queste imprese serve non solo a sostenere l’allestimento delle squadre senior ma anche coprire i costi delle nostre 14 squadre giovanili e dei nostri 13 gruppi minibasket per i quali non sarebbero sufficienti le quote versate dai genitori che per scelta sono bloccate da circa otto anni.Per ovviare alla mancanza di pubblico all’interno del palazzetto, che speriamo possa essere riaperto il prima possibile, tutte le partite della A1 femminile e della serie B maschile saranno trasmesse sui canali digitali delle rispettive Leghe basket ( LBF e LNP) mentre ci stiamo organizzando anche per trasmettere la serie C e se possibile anche le partite delle squadre giovanili sul nostro canale youtube come abbiamo già fatto per le partite di precampionato della A1 femminile e della serie B maschile, che sono state molto apprezzate dai nostri tifosi. Per dare maggiore visibilità ai nostri sponsor al Pala Sammontana è stato montato un maxischermo di circa 11 metri quadrati.Fondamentale è che il comune di Empoli e quello di Vinci ci permettano di utilizzare tutte le palestre scolastiche. I protocolli per utilizzarle in sicurezza ci sono resta solo che i presidi diano il via libera.

Fonte: Use - Ufficio Stampa