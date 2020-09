Secondo test amichevole per l'Abc Solettificio Manetti: arriva il Costone

Prosegue la marcia di avvicinamento dell’Abc Solettificio Manetti al campionato di serie C Gold, il cui inizio è previsto per domenica 25 ottobre.

Dopo il test di Empoli i gialloblu sono pronti ad esordire al PalaBetti dove sabato 26 settembre alle ore 18 riceveranno il Costone Siena, squadra di serie C Silver reduce da una stagione ai vertici del proprio campionato e che si presenta come una delle principali candidate per la corsa alla promozione. Un altro test importante, dunque, per valutare i progressi dei ragazzi di Paolo Betti dopo il primo mese di preparazione. Si ricorda che, nel rispetto dei vigenti protocolli sanitari, la gara si disputerà a porte chiuse.

Fonte: Abc Castelfiorentino