Sportivo dell'anno a San Miniato: presenti Luperini, Pucinskaite e Prugna

Decima edizione dello “Sportivo dell’anno”, la grande e attesa manifestazione organizzata dal Comune di San Miniato in collaborazione con la Consulta dello sport e con il contributo dell'Azienda Speciale Farmacie e la Named Sport. Venerdì 25 settembre, alle 18.30, all'impianto sportivo comunale Casa Bonello (via Cavane, San Miniato) saranno consegnati i riconoscimenti agli atleti, alle società sportive, ai volontari e ai dirigenti che, nel corso del 2019, si sono particolarmente distinti. Testimonial della serata saranno le ex cicliste Fabiana Luperini e Edita Pučinskaitė e la calciatrice centrocampista dell'Empoli Cecilia Prugna. Presentano Giulia Fontanelli e il giornalista di gonews.it e empolichannel.it Gianmarco Lotti.

