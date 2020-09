Stadio Fiorentina, Commisso: "Coi miei soldi si fa come voglio io"

Lo stadio della Fiorentina è una telenovela senza fine. Dopo le polemiche degli ultimi giorni, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso è tornato a parlare della possibilità di costruire un nuovo impianto. Lo ha fatto in una conferenza stampa per presentare uno studio relativo all'impatto economico in caso di costruzione del nuovo Artemio Franchi.

"I politici si mettono avanti sullo stadio ma allora dico a loro di mettere i soldi e fare come vogliono coi migliori architetti. Con i soldi di Rocco si fanno le cose come voglio io. Senza stadio si 'vivacchia', ho 70 anni e io non sono venuto qui per questo. In America le squadre sono state spostate da uno Stato all'altro. Se fossimo stati lì, la Fiorentina sarebbe stata portata in Svizzera. Questo non lo farò, ma con un po' di competizione qualcuno si sarebbe svegliato" ha detto Commisso.

Ancora il presidente viola: "Lo Yankee Stadium è stato distrutto ed è costato 2,3 miliardi di dollari, di cui 1,4 dati dal Governo. Non cerco soldi, chiedo incentivi al Comune. Investiamo e i turisti arriveranno davvero. Distruggere? Possiamo tenere la torre di Maratona e le scale elicoidali ma tutto il resto si deve buttare giù. Ora vogliamo andare a Roma entro due mesi per presentare il nostro progetto. Il Franchi non è l'unica opzione, stiamo lavorando anche sull'ipotesi di Campi Bisenzio".