Torna il Mercatale a Empoli in via Bisarnella

Anche il prossimo sabato mattina 26 settembre in Via Bisarnella, nel parcheggio vicino al Parco Mariambini, si terrà il Mercatale in Empoli.

Appuntamento dalle 8 alle 13 con un evento che vuol essere una vera e propria vetrina dei prodotti, tipici locali e toscani, della nostra terra a Km 0 o quasi. L’elenco dei produttori si sta ormai consolidando e offre una grande varietà di scelta nella qualità.

CHI ESPONE – Ritorna l’azienda agricola del Romagnoli di Montespertoli con carne di vitello allevati a chilometro zero e salumi; l’azienda agricola ‘La chiocciola d'Elsa’ direttamente da Poggibonsi, con verdure e chiocciole; il Colle Fiorentino con ortaggi di stagione sempre da Montespertoli; i formaggi di Maria con i formaggi a latte crudo da Volterra; il pane di grani antichi del forno Romolino da Lastra a Signa; le verdure dell'azienda agricola certaldese di Luigina con le sue verdure e il conosciuto cipollotto fresco; i salumi di filiera toscana di Marco macelleria di Castelfiorentino e i prodotti dell’azienda agricola delle fave di Andrea che porterà verdure di stagione, marmellate e uova fresche.

