Nella notte tra mercoledì 23 e giovedì 24 settembre a Ponsacco i carabinieri hanno messo in manette un 24enne di origini tunisine. Il giovane, durante un normale controllo, è stato trovato in possesso di 4 grammi di cocaina e 2 grammi di hashish. L’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza, in attesa del giudizio direttissimo disposto per la mattinata odierna davanti al Tribunale di Pisa.