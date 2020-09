Ufficio diventa abitazione, sigilli in zona Cascine a Firenze

Trasformano un ufficio in abitazione, scattano denuncia e sequestro per abuso edilizio. Il controllo della Polizia Municipale a metà luglio a Firenze, venerdì scorso i sigilli su disposizione della magistratura.

Tutto è iniziato a metà luglio quando gli agenti del Reparto Polizia Edilizia hanno effettuato un controllo su un immobile in via Galliano per verificare la regolarità dei lavori svolti al suo interno. Dal sopralluogo è emerso che le opere eseguite avevano trasformato l'immobile con destinazione ad uso ufficio in civile abitazione. Inoltre all'interno gli agenti hanno scoperto 4 cittadini stranieri che erano in affitto senza però un regolare contratto. Per la proprietaria è scattata la denuncia e venerdì scorso, su disposizione Gip, l’immobile è stato sequestrato

