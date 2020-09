Vannucci Piante green partner per la sfilata Dolce&Gabbana a Firenze

Villa Bardini è stato il setting più scenografico del primo grande evento post lockdown per la città di Firenze.

Un evento fortemente cercato per poter rilanciare l’economia locale grazie alla volontà dell’azienda Dolce&Gabbana di portare in città un evento denominato “Rinascimento e Rinascita”. Grande è stato il successo di una tre giorni che ha coinvolto moltissime imprese e artigiani locali. La Vannucci Piante è stata il green partener dell’evento, fornendo le piante che hanno reso davvero unica la sfilata in un tripudio di colori e forme.

Ecco alcune foto della location della sfilata e Vannino Vannucci con l’a.d. di Dolce&Gabbana Alfonso Dolce in visita alla Vannucci Piante.

Fonte: Vannucci Piante