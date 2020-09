Nel tardo pomeriggio di ieri (mercoledì 23 settembre) i carabinieri di Cascina hanno arrestato un 31enne di origini senegalesi di 31 anni. Il giovane, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, è finito in manette per reiterate violazioni alla precedente misura cautelare, impostagli per reati inerenti gli stupefacenti commessi nel 2020. Al termine delle formalità di rito è stato portato presso il carcere Don Bosco di Pisa.