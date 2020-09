Vivo Montespertoli: "Sostenere le famiglie in difficoltà". Proposta accolta unanimemente

Nel corso del Consiglio Comunale di ieri il gruppo consiliare Vivo Montespertoli ha avanzato una proposta, accolta all’unanimità, per valutare lo stanziamento di ulteriori risorse economiche per sostenere i soggetti più fragili all’interno della comunità. La proposta - approvata sotto forma di emendamento a una mozione presentata dal gruppo di minoranza Progetto Montespertoli - chiede di valutare l’estensione delle esenzioni TARI ai soggetti con ISEE fino a 10.000 euro anche nelle prossime programmazioni finanziarie della tariffa, e non limitatamente a questa annualità. Accanto a questa idea, Vivo Montespertoli ha avanzato anche quella di prestare particolare attenzione ai nuclei familiari, con azioni quali la possibile riduzione delle tariffe dei servizi scolastici come scuolabus e mensa. È importante sottolineare come il Consiglio Comunale abbia unanimemente preso atto che il Comune di Montespertoli ha già operato nella direzione di sostenere i nuclei familiari che presentano maggiori difficoltà economiche, a dimostrazione dell’attenzione che l’ente ha sempre prestato alle famiglie e ai bisogni dei più deboli in questi anni, a cominciare dagli sconti TARI già approvati e dal bando aiuto affitti.

“Siamo contenti che tutto il Consiglio Comunale abbia condiviso l’impegno a sostenere le famiglie montespertolesi e che tutti i consiglieri abbiano condiviso le azioni che finora l’Amministrazione Comunale ha intrapreso per aiutare fattivamente la popolazione in questa fase difficile” commenta il Capogruppo di Vivo Montespertoli, Michele Brandi.

Fonte: Vivo Montespertoli