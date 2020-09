Regionali e referendum, il M5S Empolese Valdelsa fa il punto

Come i gruppi parlamentari, ieri sera anche il M5S dell'empolese valdelsa si è riunito con i suoi portavoce e attivisti per fare il punto della situazione dopo i risultati del referendum e delle regionali. La grande vittoria del Sì è il segnale che quando i cittadini si rendono conto dei benefici che tutti possono avere rispondono positivamente. Il MoVimento è nato per combattere la vecchia politica corrotta ed egoista e noi NON ci arrendiamo. In questa fase abbiamo preso atto della sconfitta alle regionali e ci rimettiamo con rinnovata energia a lavoro per il nostro territorio. Nei prossimi mesi ci saranno novità e cambiamenti, ma saremo più vivi che mai. Chi ci dà per morti non ha capito cos'è il Movimento...finché il cuore batte per le nostre idee, ed il nostro lo fa molto forte, non ci arrendiamo. Chi sostiene la vecchia partitocrazia se ne faccia una ragione!

Abbiamo portato avanti e realizzato cambiamenti importanti in 2 anni di governo facendo leggi rivoluzionarie che nessuno prima aveva mai osato fare (spazzacorrotti, reddito di cittadinanza, salario minimo, stiamo umanizzando l'Europa aprendo la discussione sul trattato di Dublino, abbiamo ottenuto con il recovery fund soldi europei a fondo perduto ecc...). Sicuramente ci saranno errori da correggere e leggi da perfezionare ma in mezzo a tutto ciò, purtroppo a causa di una pandemia, abbiamo dato una grossa spinta per la ripartenza della sanità e della scuola che negli anni hanno subito soltanto tagli. Alla riunione ha partecipato anche il consigliere uscente, Andrea Quartini, che mette a disposizione la sua esperienza e passione in particolare nel suo settore che è la sanità. Ulteriore spinta e motivazione ad andare avanti. E per tutto questo, il nostro impegno per l'Italia e per l'Empolese Valdelsa continuerà con ancora più forza. "Per aspera ad astra"

MoVimento Cinque Stelle Empolese Valdelsa