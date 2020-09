A Pescia arrivano tre telecamere per controllare gli accessi in centro

La giunta di venerdì mattina ha approvato un progetto che porterà a breve all’installazione di tre telecamere per la rilevazione e l’archiviazione delle targhe dei veicoli in transito nel centro urbano e non solo.

La proposta è stata illustrata dallo stesso sindaco della città Oreste Giurlani ed è stata approvata all’unanimità dalla giunta e che avrà un costo di 40mila euro .

Le tre telecamere saranno installate nella zona di via Mammianese Nord- Santa Margherita, via Fiorentina- Villa del Vescovo e via Romana zona Pescia Morta, zona questa scelta anche per il frequente verificarsi dell’abbandono di rifiuti speciali provenienti dalla lavorazione industriale.

Il provvedimento è stato adottato in via sperimentale, anche se la tecnologia watchdog che è usata per questi servizi è ampiamente collaudata e quindi efficace. Le strade sono provinciali e sarà quindi necessario ottenere una apposita autorizzazione dall’ente pistoiese. La gestione è affidata alla Polizia Municipale.

Questo sistema di tre telecamere permetterà di sapere in tempo reale e archiviare per un certo periodo di tempo le targhe di tutti i veicoli che si recano a Pescia attraverso quelle tre strade. Insieme alla verifica della copertura assicurativa e della revisione, due componenti importanti per la sicurezza dei cittadini, può anche essere collegato a un alert system che si attiva al passaggio di veicoli la cui targa è inserita in una determinata black list.

“In attesa di creare un centro di controllo alla stazione ferroviaria, dove trasferiremo il comando dei vigili urbani, implementando la rete delle telecamere, partiamo con questa fase sperimentale di tre strumenti dislocati sul territorio- commenta il sindaco Giurlani- .Nel piano triennale abbiamo previsto tanti altri interventi sulle telecamere, per un totale di 2000mila euro di investimento complessivo per rendere, come abbiamo sempre detto, rendere Pescia più sicura”.

Fonte: Comune di Pescia - Ufficio Stampa