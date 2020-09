Un 37enne è stato denunciato per traffico illecito di rifiuti in provincia di Pistoia. Lo hanno notato i carabinieri di Agliana nella serata di ieri, giovedì 24 settembre. L'uomo, di origini marocchine ma residente a Montale, stava scaricando rifiuti industriali alla periferia di Agliana. Il 37enne ha precedenti specifici in tale ambito ed è risultato anche non essere coperto dall’assicurazione per la vettura per la quale è stato sanzionato a parte.