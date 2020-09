Arci Cascina: "Adesso è il tempo, votate Betti"

Adesso è il tempo.

Abbiamo atteso, come molti, l'esito della due giorni elettorale, che ha chiamato i cittadini e le cittadine di Cascina a scegliere la prossima amministrazione comunale. Ora vogliamo rivolgere i nostri complimenti ai candidati del mondo progressista che hanno animato il dibattito democratico di queste settimane.

Non possiamo non ringraziare Betti, Masi e Poli per l’impegno, la passione e i toni pacati, sicuramente riconosciuti e apprezzati dai tanti elettori che si sono recati alle urne, come dimostra la grande affluenza ottenuta, una delle più alte a livello provinciale.

Come ARCI non ci siamo mai nascosti: avremmo preferito l'unità del campo progressista fin dall'inizio, perché si archiviasse il più in fretta possibile la stagione fallimentare del centrodestra. Ora il primo scoglio è stato superato e siamo arrivati all'ultimo miglio, per cui ci sentiamo di rinnovare lo stesso invito che avevamo fatto alcuni mesi fa, perché crediamo che, per tagliare il traguardo, servano la stessa passione e la stessa determinazione profusa in questi mesi, con una ulteriore e significativa aggiunta, ora più che mai indispensabile: l'unità delle forze democratiche che si riconoscono nei valori della Costituzione della Repubblica Italiana.

Adesso è il tempo.

Per ridare a Cascina un governo della Città attento ai più deboli, a chi si sente escluso, a chi è stato ignorato in questi quattro anni di amministrazione rabbiosa e inconcludente; a quel sano mondo associazionistico che, in questi difficili mesi di emergenza sanitaria, ha realizzato numerosi interventi volti a sostenere il fragile tessuto sociale della Città, vista l'assenza di politiche credibili e risposte efficaci per affrontare la crisi sociale ed economica che ne è scaturita.

Adesso è il tempo.

Per una politica che metta al centro i giovani e i meno tutelati, la difesa dell'ambiente, lo sviluppo sostenibile e le relazioni con tutto il territorio, prestando soprattutto attenzione alle tante zone abbondonate dall'amministrazione uscente.

Adesso è il tempo e ignorarlo sarebbe un grave errore.

Per questo motivo, ARCI Comitato di Pisa invita tutti i cittadini, le forze politiche progressiste, i movimenti e le associazioni che si riconoscono nella nostra Costituzione e nei suoi principi fondanti, ad impegnarsi per restituire a Cascina il suo ruolo di Città aperta, progressista, solidale e accogliente, sostenendo insieme al ballotaggio del 4 e 5 ottobre, il candidato sindaco Michelangelo Betti

