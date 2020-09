Aspd Montelupo, presentazione e festa in piazza

Poche ore e tutto sarà pronto: palco per la presentazione delle squadre di tutte le discipline agonistiche dell’Aspd Montelupo, campo prove attrezzato per prove e esibizioni.

L’associazione polisportiva, che ha fatto grande il nome di Montelupo nel recente maggio 2019 con una vincente riuscita dei Campionati Nazionali di ginnastica artistica, questo sabato 26 settembre presenta “Asp in piazza” la giornata dedicata alla tradizionale presentazione delle squadre.

Non a caso accade proprio nella settimana europea dello sport, quale piazza poteva essere la più adatta se non proprio Piazza dell’Unione Europea, a Montelupo Fiorentino?

Tutti invitati dunque a partecipare a questo evento sportivo, ma sopratutto sociale, proprio in questo periodo che nonostante il distanziamento di protezione che rimane la regola per lo svolgimento delle attività sportive all’interno dei palasport, è importante risanare il tessuto sociale dei ragazzi, coltivare lo sport e le proprie passioni li porta oltre la distanza.

Esibizioni delle atlete prove per i più piccoli, e la presenza di altre associazioni del territorio quali la Misericordia di Montelupo Fiorentino, celebreranno insieme una giornata di puro sport: ginnastica artistica, ritmica e pallavolo le discipline presenti all’evento, che comincerà dalle 17.00 in poi.

Il presidente Elio Canzano che fortemente ha creduto nella ripresa delle attività all’interno del Palabitossi, ha detto “asp Montelupo, società fondata sul volontariato dei membri dirigenti e la passione per lo sport che anima la vita e lo sviluppo educativo della nuova generazione di adulti, vuole dare un segnale positivo” e citando una famosa canzone aggiunge” noi siamo ancora qua!.. eh già!”

Fonte: Ufficio Stampa