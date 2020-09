Bando affitti a Carmignano, 45 domande accolte

Sono salite a 45 le domande accolte nel bando per il contributo straordinario a fondo perduto a sostegno delle attività di commercio e artigianato nel territorio comunale di Carmignano, che prevedeva 500 euro per ogni impresa per sostenere chi ha risentito maggiormente della chiusura dovuta al Covid-19.

In totale sono pervenute 57 domande, 31 delle quali erano già state accolte e pagate all’inizio di agosto. Altre 14 domande sono state accolte adesso, dopo che i richiedenti hanno presentato la documentazione inizialmente incompleta. Questo secondo gruppo di artigiani e commercianti riceverà nei prossimi giorni il contributo richiesto.

Fonte: Comune di Carmignano - Ufficio Stampa