Bonus idrico a Impruneta: opportunità di rimborso delle bollette dell'acqua

Ancora pochi giorni per fare domanda per il bonus idrico, opportunità per farsi rimborsare le bollette dell'acqua: scade il 30 settembre il bando pubblico del Comune di Impruneta per le agevolazioni tariffarie del servizio idrico 2020.

Ogni famiglia può confrontare il proprio Isee ordinario con le fasce e le caratteristiche previste per farsi riconoscere anche fino al 100% di rimborso:

- avere più di tre figli a carico e l'Isee fino a 20.000 euro;

- avere un nucleo familiare composto esclusivamente da ultra sessantacinquenni, oppure con all'interno persone con attestazione di handicap o con invalidità uguale o superiore al 67%, con un Isee che non superi i 15.700 euro;

- tutti gli altri casi in cui l'Isee non superi i 13.000 euro.

Gli utenti ammessi al bonus idrico nazionale, i titolari di reddito o pensione di cittadinanza sono ammessi al bonus sociale idrico integrativo, senza dover tassativamente presentare la Dichiarazione ISEE ma la domanda va comunque presentata al Comune.

In caso di utenza condominiale il richiedente dovrà produrre all’atto della domanda l’attestazione dell'amministratore di condominio invece che le bollette.

Per fare domanda consultare il bando e la modulistica sul sito comunale:

http://159.213.91.28/Engine/RAServePG.php/P/710110010100/M/250610010103

Fonte: Comune di Impruneta - Ufficio Stampa