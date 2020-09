Chiude il Gran Caffè San Marco a Firenze

“Leggere della chiusura del Caffè San Marco, un locale storico, fa male. Purtroppo non sarà l'unico, centinaia di imprenditori si stanno preparando a chiudere. E quello che fa più male è il disinteresse delle istituzioni. Solo il 13% delle persone che hanno richiesto un prestito sopra i 25mila euro è stato accontentato. Agli imprenditori in questo momento manca il credito e sul fronte dei canoni di locazione siamo rimasti al palo. Tra l'altro non è stato previsto nessun tipo di indennizzo nel caso in cui un locale venisse chiuso per coronavirus. E a oggi stanno ancora arrivando le casse integrazioni relative al mese di maggio. La situazione è drammatica e noi siamo abbandonati a noi stessi, al destino. È una roulette russa rimanere aperti”. E' il commento di Pasquale Naccari, portavoce del gruppo Ristoratori Toscana, che rappresenta mille imprenditori a Firenze e 15mila in Toscana, in merito alla chiusura del Gran Caffè San Marco, il locale storico che abbasserà la saracinesca il 30 settembre mandando a casa 35 dipendenti.

Fonte: Ristoratori Toscana - Ufficio Stampa