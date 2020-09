Corso di Primo Soccorso gratuito a Empoli

Agire tempestivamente in caso di emergenza sanitaria con le giuste manovre e in modo corretto può salvare una vita. Essere preparati per sapere come comportarsi è quindi fondamentale: per questo la Misericordia di Empoli organizza un nuovo Corso di Primo Soccorso, a cui è possibile iscriversi a partire dai 16 anni.

Il corso, completamente gratuito, si articolerà in due appuntamenti settimanali, il lunedì e il giovedì, con la prima lezione programmata per lunedì 19 ottobre, alle ore 21.15, presso la sede della Misericordia in Via Cavour 32 a Empoli.

Un appuntamento formativo da non perdere, che permetterà inoltre ai partecipanti di ottenere l'abilitazione all’uso del Defibrillatore (DAE).

Per avere informazioni e iscriversi è possibile telefonare alla Misericordia allo 0571-7255 o scrivere un'e-mail a volontari@misericordia.empoli.fi.it.

Fonte: Misericordia di Empoli