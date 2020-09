Detriti sulle strade per il maltempo nella provincia di Firenze

La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze ricorda che nella giornata di venerdì 25 settembre è stato emanato un codice giallo su tutto il territorio metropolitano per vento forte di libeccio-ponente.

Previsti inoltre temporali localmente anche di forte intensità specialmente nel territorio del Valdarno superiore.

Le piogge delle ultime 24 ore hanno trasportato sulla viabilità numerosi detriti (ghiaia, terra e ramaglia) che possono essere localmente pericolosi alla circolazione.

A Reggello, registrati problemi dall'ufficio Viabilità della Metrocittà in zona Saltino e Vallombrosa sulla Sp 85 che è rimasta chiusa dalle 2.00 fino alle 8.30 di oggi.

Gli operatori della Viabilità hanno eseguito interventi per il ripristino della sicurezza della circolazione. Problemi minori si sono registrati anche sul territorio del comune di Figline.

La pioggia ha provocato frane e provocato il trasporto di fango e detriti.

Dalle 11.45 di ieri alle 2.00 di stanotte sono piovuti in zona 100 mm d'acqua.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio Stampa