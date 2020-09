Discariche San Baronto, Parlanti: "Per il M5S risultato storico"

"Finalmente, dopo anni di battaglie portate avanti con atti indirizzati ai vari enti (Comune, Provincia, Regione) segnalazioni alle Forze dell'Ordine, stampa, social, TV, con l'insistenza di chi non si arrende mai (sia chiaro, visto il periodo), siamo riusciti a smuovere la Provincia di Pistoia a far partire, come si legge nell'atto indirizzato al Comune di Lamporecchio pochi giorni fa, "l'iter per l'affidamento diretto mirato alla risoluzione" dell'annoso e grave problema delle due grosse discariche poste sulla via provinciale Montalbano, in località San Baronto. Va ricordato che questo intervento era stato concordato tra i due enti, sempre sotto nostra spinta, più di un anno fa (senza contare i precedenti)...ma era rimasto lì, in attesa di ulteriori solleciti, insistenze, perchè si parla tanto di semplificazione e sburocratizzazione amministrativa, anche in Consiglio a mezzo di mozioni di puro principio (vero assessore Bochiccio?) e poi le soluzioni a portata di mano restano parcheggiate per mesi ed anni in attesa di attuazione, perchè un ente non le fa partire e l'altro non preme per sbloccare la situazione! La mozione del 15.09.2020 votata in Consiglio all'unanimità è il sigillo all'impegno, che ho ribadito in aula alla Giunta, affinchè non si tergiversi più ed il comunicato della Provincia il risultato tangibile!

Per noi che badiamo concretamente alla risoluzione della faccenda, è un grande risultato nel mare delle mille cose che portiamo avanti sul territorio. Ovviamente canteremo vittoria, per i cittadini, per Lamporecchio, per l'ambiente e la salute di tutti, per una questione di giustizia verso chi rispetta le regole e paga le tasse sui rifiuti e chi invece le calpesta e scarica dove vuole, solo quando vedremo iniziare l'opera, che si preannuncia onerosa. Per ora è la certificazione, nero su bianco, di un lavoro politico che vale molto più di tanti slogan da segreteria di partito; è la classica polvere (e quanta polvere) messa sotto il tappeto e mai rimossa da nessuno.

Un sassolino me lo tolgo, a nome del M5S locale, dei tanti attivisti ma anche di tanti cittadini non schierati, posti dall'altra parte della barricata, rivolgendomi al segretario locale del "democratico" partito, ex renziano folgorato sulla via di Zingaretti, che parla spesso di ambiente, turismo, immagine green di Lamporecchio, trattando con consueta sufficienza le opposizioni, in generale chi non la pensa come "loro" e richiamando alla "casa del padre" chi si è smarrito alle ultime elezioni: non ho mai letto nè un articolo nè un post nè un suo intervento sulla questione, quando parla di ambiente e grandi ideali dimentica la realtà nuda e cruda sul territorio. Chiedo, ha mai fatto una capatina su Via Montalbano per visionare la situazione? Al contrario, ovviamente in un contesto amministrativo, per debito di verità, ben altro è stato l'interessamento degli uffici tecnici competenti e del Vicesindaco Tronci. Quest'ultimo, nonostante io non condivida quasi nulla dell'operato politico della sua maggioranza nè nelle forme nè nella sostanza, nonostante la tardività degli interventi, almeno si è dimostrato collaborativo sulla questione e non è la prima volta (vedi nostra mozione per sconti TARI periodo covid, ad esempio).

Ironicamente mi viene da dire: un saluto dal "fomentatore di odio", "promotore di giustizia fai da te", come un certo PD Lamporecchiano, spero minoritario ma ne dubito, ama definire il sottoscritto, sperando che la sezione locale prenda le distanze rispetto all'autore degli articoli e post offensivi".

Luca Parlanti (Consigliere Comunale M5S Lamporecchio)